Anna und die Liebe
Folge 153: Episode 153
23 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Mia wird durch einen Brief von Toni, den sie plötzlich in der Tasche findet, von ihrer Abreise abgebracht. Wie sie an den Brief gekommen ist, bleibt mysteriös. Sie erzählt zunächst Jojo davon. Als Jojo später Alexander begegnet und sich daran erinnert, was dieser Mia mit der Trennung angetan hat, ist er so wütend, dass er Alex angreift. Das Schicksal nimmt seinen Lauf ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen