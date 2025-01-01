Anna und die Liebe
Folge 180: Episode 180
23 Min.Ab 12
Annett gerät zunehmend in Panik, dass ihr die Angelegenheit mit Runge um die Ohren fliegen wird. Sie versucht daher, Alexander zu überreden, mit ihr wegzufliegen, doch der wird in der Agentur und wegen der Hochzeitsvorbereitungen in Berlin festgehalten. Als dann der Staatsanwaltstermin stattfindet, ist Annett bereit, zu fliehen.
