Anna und die Liebe

Episode 181

SAT.1 Staffel 3 Folge 181 vom 03.11.2025
Folge 181: Episode 181

23 Min. Ab 12

Als David zu Annett kommt, um ihr Entwarnung zu geben, bemerkt er, dass sie drauf und dran ist, Deutschland zu verlassen und zu fliehen. Er begreift, dass dies seine Chance ist, sie für sich zu haben und verschweigt ihr die positive Nachricht und beschließt, mit ihr gemeinsam zu fliehen ...

