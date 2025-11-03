Anna und die Liebe
Folge 182: Episode 182
24 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
In der Nacht nach Jojos Befreiung kommt es zum ersten Sex zwischen Mia und Enrique. Beide sind sehr glücklich miteinander, vereinbaren aber, die Beziehung erstmal nicht öffentlich zu machen. Alexander bemerkt trotzdem mit gemischten Gefühlen die Nähe zwischen Mia und Enrique. Als er Mia zum Probeessen für die Hochzeit einlädt, merkt auch sie, dass sie immer noch Gefühle für Alex hat ...
