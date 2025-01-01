Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 189

SAT.1Staffel 3Folge 189
Folge 189: Episode 189

23 Min.Ab 12

Nataschas Liebesgeständnis auf dem Polterabend bewegt Richard dazu, sie zu fragen, ob sie ihn auf die Hochzeit seiner Tochter begleitet - selbst wenn sie Annett als mögliche Täterin in Betracht zieht. Zunächst ringt Natascha mit sich, willigt dann aber doch in Richards Bitte ein und begleitet ihn mit mulmigem Gefühl auf die Hochzeit ...

