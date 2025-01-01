Anna und die Liebe
Folge 191: Episode 191
23 Min.Ab 12
Richard ist von der Verhaftung seiner Tochter geschockt. Von David geleitet tut er aber zunächst alles, um Annett eine möglichst baldige Freilassung zu ermöglichen, auch wenn er damit gegen seine eigenen Grundsätze verstößt. Als David Annett schließlich aus dem Gefängnis holt, glaubt er, sie endlich für sich alleine zu haben ...
