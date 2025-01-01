Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 191

SAT.1Staffel 3Folge 191
23 Min.Ab 12

Richard ist von der Verhaftung seiner Tochter geschockt. Von David geleitet tut er aber zunächst alles, um Annett eine möglichst baldige Freilassung zu ermöglichen, auch wenn er damit gegen seine eigenen Grundsätze verstößt. Als David Annett schließlich aus dem Gefängnis holt, glaubt er, sie endlich für sich alleine zu haben ...

