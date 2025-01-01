Anna und die Liebe
Folge 198: Episode 198
24 Min.Ab 12
Mia hat sich entschlossen, gemeinsam mit Alexander die Geschäftsführung von Broda & Broda zu übernehmen. Sie hat jedoch zunächst Bedenken, ob sie die Aufgabe ausfüllen kann. Der erste Tag verläuft indes positiv: Mia läuft zur Höchstform auf und löst wichtige Probleme. Doch Richard macht all ihre Bemühungen mit einem Schlag zunichte ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
