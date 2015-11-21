Anna und die Liebe
Folge 2: Episode 2
23 Min.Folge vom 21.11.2015Ab 12
Jonas ist nach Annas vermeintlichem Tod am Boden zerstört. In der Zwischenzeit fädelt Gerrit die Erpressung ein und kontaktiert zu diesem Zweck Natascha. Als Anna, die noch am Leben ist, Gerrit eine verräterische Wunde verpasst, schöpft Jonas, der die neue Verletzung entdeckt, neue Kraft und Hoffnung ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
