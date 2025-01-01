Anna und die Liebe
Folge 203: Episode 203
23 Min.Ab 12
Obwohl David klar wird, dass er indirekt am Tod seines Vaters schuld ist, gelingt es ihm, Annett vom Gegenteil zu überzeugen. Doch der Tag hält noch eine weitere Überraschung für ihn bereit - Richards Testament enthält unerwartete Neuigkeiten ...
