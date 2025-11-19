Anna und die Liebe
Folge 205: Episode 205
24 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Als Lupang Motors versucht, die Agentur substanziell im Preis zu drücken, bläst Alexander schweren Herzens den 3D-Spot ab. Aufgrund ihres voreilig abgeschlossenen Vertrags mit dem 3D-Studio ist Mia nun mit Schuld daran, dass die Agentur vor dem finanziellen Ruin steht. Sie versucht händeringend, einen Ausweg zu finden und Entlassungen zu vermeiden. Aber selbst ihr Freundeskreis ist betroffen ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
