Anna und die Liebe
Folge 209: Episode 209
24 Min.Ab 12
Mia ist es gelungen, Theodor Freund, Julians steinreichen Vater, als Anteilseigner der Agentur zu gewinnen, indem sie ihm einen lukrativen Werbe-Auftrag als Sicherheit vorgegaukelt hat. Die Kündigungen in der Agentur sind damit vom Tisch und die Stimmung so gut wie seit Wochen nicht mehr. Nur Mia kann ihren Erfolg nicht ungetrübt genießen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen