Anna und die Liebe
Folge 231: Episode 231
24 Min.Ab 12
David hat es nicht fertiggebracht, Alexander von Angesicht zu Angesicht zu töten und wird von Annett unter Druck gesetzt, den Job endlich zu erledigen. David entwickelt einen perfiden Plan, wie er Alex in eine tödliche Falle locken kann - angestachelt von Annett, die im Geheimen eifrig Beweise sammelt, um David nach getaner Arbeit der Polizei auszuliefern ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen