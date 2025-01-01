Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 235

SAT.1Staffel 3Folge 235
Folge 235: Episode 235

23 Min.Ab 12

Alexander ist spurlos aus seinem Krankenzimmer verschwunden. Abermals ist Mia besorgt, denn eine düstere Vorahnung lässt sie keine Ruhe finden. Mit Schröder macht sie sich auf die Suche nach Alexander. David glaubt noch immer, dass Annett den Brand überlebt haben könnte. Doch als er erfährt, dass in der Ruine eine weibliche Leiche gefunden worden ist, hat er die Gewissheit, dass Annette tot ist.

SAT.1
