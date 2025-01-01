Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 245

SAT.1 Staffel 3 Folge 245
Folge 245: Episode 245

24 Min. Ab 12

Mia ist kurz davor, mit Enrique nach Spanien zu fliegen, doch Alexanders Abschied setzt ihr mächtig zu. Der Schmerz sitzt tief und sie hofft, dass die Zeit die Wunden heilt, zumal sie sicher ist, dass sie mit Enrique zusammen sein will. Doch dann wird sie überrascht ... Maik kriegt seine Eifersucht nicht unter Kontrolle und prügelt sich völlig grundlos mit dem Inneneinrichter Jérôme.

