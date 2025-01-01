Anna und die Liebe
Folge 245: Episode 245
24 Min.Ab 12
Mia ist kurz davor, mit Enrique nach Spanien zu fliegen, doch Alexanders Abschied setzt ihr mächtig zu. Der Schmerz sitzt tief und sie hofft, dass die Zeit die Wunden heilt, zumal sie sicher ist, dass sie mit Enrique zusammen sein will. Doch dann wird sie überrascht ... Maik kriegt seine Eifersucht nicht unter Kontrolle und prügelt sich völlig grundlos mit dem Inneneinrichter Jérôme.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen