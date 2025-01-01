Anna und die Liebe
Folge 252: Episode 252
25 Min.Ab 12
Annett scheint ihr Ziel erreicht zu haben: Gelähmt, aber bei vollem Bewusstsein liegen Mia und Alexander im Whirlpool, und langsam steigt das Wasser ... David ist schockiert, dass Annett ihre gemeinsame Zukunft durch ihre Racheaktion erneut gefährdet. Ein Streit zwischen den beiden eskaliert ...
