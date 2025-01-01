Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 252

SAT.1Staffel 3Folge 252
Episode 252

Anna und die Liebe

Folge 252: Episode 252

25 Min.Ab 12

Annett scheint ihr Ziel erreicht zu haben: Gelähmt, aber bei vollem Bewusstsein liegen Mia und Alexander im Whirlpool, und langsam steigt das Wasser ... David ist schockiert, dass Annett ihre gemeinsame Zukunft durch ihre Racheaktion erneut gefährdet. Ein Streit zwischen den beiden eskaliert ...

