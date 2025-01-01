Anna und die Liebe
Folge 28: Episode 28
24 Min.Ab 12
Das Gespräch zwischen Alexander und Mia hat zu nichts weiter geführt, als dass sie im Streit auseinander gehen. Doch es wartet eine Überraschung auf beide: Sie sollen auf einem Charity-Event Maria und Josef mimen. Das Krippenspiel wird aufgrund der vorherigen Auseinandersetzung eher unkonventionell. Am Ende der Vorstellung fordern die Zuschauer, dass sich Maria und Josef küssen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen