Anna und die Liebe

Episode 28

SAT.1Staffel 3Folge 28
Episode 28

Anna und die Liebe

Folge 28: Episode 28

24 Min.Ab 12

Das Gespräch zwischen Alexander und Mia hat zu nichts weiter geführt, als dass sie im Streit auseinander gehen. Doch es wartet eine Überraschung auf beide: Sie sollen auf einem Charity-Event Maria und Josef mimen. Das Krippenspiel wird aufgrund der vorherigen Auseinandersetzung eher unkonventionell. Am Ende der Vorstellung fordern die Zuschauer, dass sich Maria und Josef küssen ...

