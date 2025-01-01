Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 36

SAT.1Staffel 3Folge 36
Anna und die Liebe

Folge 36: Episode 36

24 Min.Ab 12

Der anfänglichen Freude über den neuen Auftrag von Kimmo Kankunnen folgt Ernüchterung: Denn das neue Kreativteam besteht aus Alexander, Annett, Jonas und Anna - zwei gespaltene Parteien. Ein weiteres Problem ist, dass Alexander offenbar schon aus Prinzip auf Annetts Seite zu stehen scheint. Ein diesbezüglicher Seitenhieb von Jonas lässt Alexander die Beherrschung verlieren ...

