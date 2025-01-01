Anna und die Liebe
Folge 38: Episode 38
23 Min.Ab 12
Lars hat eine Webcam in der Küche der WG angebracht, um so herauszufinden, wer immer seinen Joghurt klaut. Als er beim Arbeiten in der Agentur die neuesten Bilder checkt, sieht er, wie Lily ohnmächtig vor dem Kühlschrank zusammenbricht. Panisch fährt er nach Hause. Doch just in dem Moment, als er die Küche betritt, liegen sich Jojo und Lily - versunken in einen Kuss - in den Armen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen