Anna und die Liebe

Episode 46

SAT.1Staffel 3Folge 46
Folge 46: Episode 46

23 Min.Ab 12

Mia hat der Vorfall mit dem zudringlichen Herren aus der Volkshochschule zugesetzt. Doch sie weiß auch, dass Jojo Recht hat - sie muss endlich etwas tun, um Lesen und Schreiben zu lernen. Nicht genug, dass Mia mit ihrem Schicksal hadert, Alexander fühlt sich noch dazu von ihr belogen und lässt Mia das auch deutlich spüren ...

