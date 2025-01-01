Anna und die Liebe
Folge 47: Episode 47
23 Min.Ab 12
Maja trifft sich trotz aller Warnungen von Natascha mit David zum Essen. Der ganze Abend verläuft genau so wie sie ihn sich vorgestellt hat - bis auf Davids Geständnis, dass er sein Herz an eine andere Frau verloren hat. Als Natascha durch Mia davon erfährt, ist sie verwirrt und interessiert zugleich - handelt es sich dabei um sie?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen