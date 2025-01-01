Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 48

SAT.1Staffel 3Folge 48
Episode 48

Episode 48Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 48: Episode 48

23 Min.Ab 12

Mia und Katja haben aufgrund ihrer Pattsituation beschlossen, sich nicht zu verraten. Als Susanne jedoch zufällig ein Gespräch zwischen Mia und Jojo über Katjas Genesung belauscht, muss Mia sie, darauf angesprochen, anlügen. Geplagt von ihrem schlechten Gewissen schafft es Mia dennoch, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und sich all den Widrigkeiten des Arbeitslebens zu stellen ...

