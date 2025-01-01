Anna und die Liebe
Folge 61: Episode 61
24 Min.Ab 12
Alexander ist froh, dass seine Mutter unerwartet aus dem Koma erwacht ist. Die beiden kommen sich über Erzählungen aus der Vergangenheit endlich wieder näher und schaffen es, ihren Streit um Robert beizulegen. Alexander begreift immer mehr, welch große Bedeutung das gefundene Hausboot für seine Mutter hat. Mit einer Überraschung will er ihr einen letzten Wunsch erfüllen ...
