Anna und die Liebe
Folge 69: Episode 69
24 Min.Ab 12
Anna und Jonas sind zunächst beruhigt, als sich herausstellt, dass der Grund für das gemeinsame Frühstück mit den Darcys offenbar die Aufnahme von Alexander in die Familie ist. Doch als Natascha und Richard schließlich verkünden, dass sie heiraten werden, brennen Jonas die Sicherungen durch ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen