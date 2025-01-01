Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 80

SAT.1Staffel 3Folge 80
Episode 80

Anna und die Liebe

Folge 80: Episode 80

24 Min.Ab 12

Mia hat einen Plan gefasst: Sie will zurück an Alexanders Seite, um heimlich gegen ihn zu ermitteln. Aber nicht nur Lars äußert Bedenken - auch Mia zweifelt insgeheim an ihrem Plan. Jojo zuliebe wischt Mia alle Bedenken beiseite und beschließt, den einmal eingeschlagenen Weg zu beschreiten. Mit Erfolg. Denn bald schon bietet sich ihr eine Möglichkeit, Alexanders Vertrauen zurück zu gewinnen ...

