Anna und die Liebe

Episode 92

SAT.1Staffel 3Folge 92
Folge 92: Episode 92

23 Min.Ab 12

Alexander rettet die bewusstlose Mia mit Schröders Hilfe. Mia geht davon aus, dass Lars ihr Retter war. Doch als sie die Wahrheit über ihren eigentlichen Schutzengel erfährt, wird ihr wieder einmal ins Bewusstsein gerufen, dass es ein unsichtbares Band zwischen ihr und Alexander gibt. Lars der ein schlechtes Gewissen hat, weil er in Mias größter Not nicht da war, macht ihr eine Liebeserklärung ...

