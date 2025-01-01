Anna und die Liebe
Folge 1: Episode 1
24 Min.Ab 12
Anna und Jonas ziehen mit den Models und der Kollektion in die Agentur. Anna wird schwindelig, dennoch arbeitet sie unter Hochdruck an der Fertigstellung der ersten "Pineapple"-Präsentation. Auch Carla und Tom bereiten sich auf den Pressetermin vor, und haben auch nicht vergessen, dass sie "Pineapple" dabei einen Denkzettel verpassen wollen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
