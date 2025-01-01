Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 105

SAT.1Staffel 4Folge 105
Episode 105

Folge 105: Episode 105

24 Min.Ab 12

Nachdem Tom Enriques Vorwurf, er sei in Anna verliebt, widersprochen hat, ist Anna sichtlich enttäuscht. Natürlich würde sie das niemals zugeben. Lieber verbirgt sie ihre eigenen Gefühle für Tom weiter vor sich und der Welt. Tom konfrontiert Enrique seinerseits mit der Vermutung, selbst an Anna interessiert zu sein. Doch Enrique denkt ebenso wenig wie Tom daran, seine Gefühle zuzugeben.

