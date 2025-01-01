Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 139

SAT.1Staffel 4Folge 139
Folge 139: Episode 139

24 Min.Ab 12

Als Tom sich nach seinem aufbrausenden Verhalten während der Präsentation bei Anna entschuldigt und sie für den Abend zu einem Arbeitsessen einlädt, ist Anna total verwirrt. Enrique erklärt sich sogar bereit, Nikolas am Abend zu hüten. Doch als Anna schließlich vor dem Restaurant steht und Tom dort am Tisch sitzen sieht, kommen ihr Zweifel ...

