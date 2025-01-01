Anna und die Liebe
Folge 141: Episode 141
24 Min.Ab 12
Katja erzählt Anna von Hubertus' Angebot, zusammen mit Nikolas auf dessen Gut zu ziehen. Daraufhin verbringt Anna noch einen letzten Tag mit dem Baby bei Lanford. Katja muss sich währenddessen eine Moralpredigt von Susanne anhören: Diese will ihr das Kind auf keinen Fall überlassen - notfalls wäre sie sogar bereit, das Jugendamt einzuschalten ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
