Episode 15

SAT.1Staffel 4Folge 15
Folge 15: Episode 15

23 Min.Ab 12

Anna macht sich auf den Weg, sich von ihren Freunden zu verabschieden, ohne Verdacht zu erregen. Jonas erfährt von Heinrich, dass er Anna nie wieder sehen wird, wenn sie ihrem Leben ein Ende setzt. Er versucht, sie aufzuhalten. Doch am Ende führt seine Anwesenheit nur dazu, dass Anna in ihrem Entschluss bestärkt wird. Sie ist im Begriff, sich von einem Hochhausdach zu stürzen.

