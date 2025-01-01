Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 150

SAT.1Staffel 4Folge 150
Episode 150

Anna und die Liebe

Folge 150: Episode 150

23 Min.Ab 12

Tom will Anna endlich eine Liebeserklärung machen, doch sie bremst ihn aus und erklärt, nun mit Enrique zusammen zu sein. Tom ist tief getroffen, und auch Anna bricht nach dem Gespräch weinend zusammen. Sie kommt zu dem Schluss, dass sie Tom nicht mehr vertrauen kann, und er muss erkennen, dass er seine Chance vertan hat ...

