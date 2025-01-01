Anna und die Liebe
Folge 150: Episode 150
23 Min.Ab 12
Tom will Anna endlich eine Liebeserklärung machen, doch sie bremst ihn aus und erklärt, nun mit Enrique zusammen zu sein. Tom ist tief getroffen, und auch Anna bricht nach dem Gespräch weinend zusammen. Sie kommt zu dem Schluss, dass sie Tom nicht mehr vertrauen kann, und er muss erkennen, dass er seine Chance vertan hat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen