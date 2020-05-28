Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 152

SAT.1Staffel 4Folge 152vom 28.05.2020
Folge 152: Episode 152

24 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

Anna ist entsetzt: Enrique hat Tom bei einer Auseinandersetzung niedergeschlagen. Während Enrique sich eine Wiedergutmachung überlegt, lässt sich Anna von Paloma überzeugen, wieder eng mit Tom zusammenzuarbeiten. Anna redet sich ein, dass diese Situation unverfänglich ist und auch bleiben wird - doch da hat sie die Rechnung ohne Tom gemacht ...

