Anna und die Liebe
Folge 166: Episode 166
23 Min.Ab 12
Anna entdeckt auf dem Entführungsvideo einen Hinweis auf Paules Versteck. Als sie und Tom beschließen, die Polizei einzuschalten, taucht die erste Forderung der Entführer auf. Tom will versuchen, seine Schwester ohne die Hilfe der Polizei zu retten und das Lösegeld selbst aufzutreiben. Anna zweifelt zu Recht daran und macht wenig später eine erschreckende Entdeckung ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen