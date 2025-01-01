Anna und die Liebe
Folge 167: Episode 167
24 Min.Ab 12
Tom hat sich eine Waffe besorgt und will Paules Entführer damit in die Knie zwingen. Anna ist dagegen, und um seinen Plan auszuführen, schließt er sie in seiner Wohnung ein und macht sich auf den Weg zu der geplanten Lösegeldübergabe. Kurz darauf findet Carla die verzweifelte Anna in Toms Wohnung und erfährt, was dieser vorhat. Tom begibt sich - ohne es zu ahnen - in eine tödliche Falle ...
