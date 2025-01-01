Anna und die Liebe
Folge 173: Episode 173
23 Min.Ab 12
Anna ist nach der Nachricht von Toms Tod tief getroffen. Der Schmerz überkommt sie gnadenlos. Verzweifelt klammert sie sich schließlich an die Hoffnung, dass er doch noch leben könnte. Aber Enrique und Paloma versuchen, Anna sanft klar zu machen, dass Tom tot ist und dass sie alle sich damit abfinden müssen. Aber Anna will das einfach nicht glauben - immer wieder muss sie an Tom denken ...
