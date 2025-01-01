Anna und die Liebe
Folge 190: Episode 190
23 Min.Ab 12
Enrique zeigt sich Anna gegenüber großmütig und wünscht ihr und Tom alles Gute. Erleichtert genießen die beiden daraufhin ihr Zusammensein. Doch ganz so frei scheint Annas Herz doch noch nicht zu sein. Um Virgin zu schützen, behauptet Maik, selbst schwul zu sein. Dieter verhält sich ab diesem Zeitpunkt ziemlich ablehnend ihm gegenüber - was Virgin schwer trifft.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
