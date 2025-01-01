Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 196

SAT.1Staffel 4Folge 196
Folge 196: Episode 196

23 Min.Ab 12

Nachdem ihre Annäherung im Fahrstuhl unterbrochen wurde, lädt Enrique Paloma zum Essen ein und verhält sich dabei wie immer als Gentleman. Doch damit macht er alles falsch, was er falsch machen kann. Der Abend droht aus dem Ruder zu laufen.

