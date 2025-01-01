Anna und die Liebe
Folge 197: Episode 197
23 Min.Ab 12
Fanni scheint verstanden zu haben, dass sie nicht einfach so in Toms Leben zurückkehren kann. Darum verspricht sie, ihn in Ruhe zu lassen. Anna reagiert verhalten optimistisch und bemüht sie sich weiterhin, positiv zu denken. Doch Tom lassen seine Erinnerungen nicht los: Er fällt eine folgenschwere Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen