Anna und die Liebe
Folge 2: Episode 2
23 Min.Ab 12
Während Paloma auf Lily sauer ist, die sie offenbar weiterhin mit Maik verkuppeln will, ist Lily entsetzt, dass das Geld verschwunden ist. Beim Schwitzzelt-Ritual hat Maik eine Zukunftsvision: Er als reicher, berühmter Mann. Als er daraufhin das Geld findet, glaubt er überrascht, dass sich die Vision gleich erfüllt hat. Doch leider streikt sein Kreislauf angesichts der großen Aufregung und Hitze.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
