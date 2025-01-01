Anna und die Liebe
Folge 207: Episode 207
23 Min.Ab 12
Anna erfährt, dass Fanni früher unter Asthma gelitten hat. Deswegen ist sie sehr verwundert, als sie Fanni beim Rauchen sieht. Zunächst will Anna dieser Information nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Doch als Fanni äußerst grob mit Paloma umgeht, verdichten sich die Verdachtsmomente und lassen eine Vermutung immer realistischer erscheinen: Was ist, wenn Fanni gar nicht Fanni ist?
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen