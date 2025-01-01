Anna und die Liebe
Folge 209: Episode 209
24 Min.Ab 12
Anna erfährt von Paule, dass Tom Schwierigkeiten hat, sich wieder auf ein Leben mit Fanni einzulassen. Nach kurzem Zögern entscheidet sich Anna, Tom von ihrem Verdacht zu erzählen. Doch wie wird er darauf reagieren? Tom will ehrlich zu Fanni sein und gesteht ihr, dass er noch an Anna hängt, Fanni aber dennoch nicht verlieren will.
