SAT.1Staffel 4Folge 210vom 18.03.2014
Folge 210: Episode 210

23 Min.Folge vom 18.03.2014Ab 12

Anna ist entschlossen, weiter um ihre Liebe zu Tom zu kämpfen und sagt darum die Tour mit "The Black Pony" ab. Als Paule ihr auch noch mitteilt, dass sie Fanni bei einem verdächtigen Gespräch belauscht hat, ist Anna klar, dass diese beschattet werden muss. Fanni verschweigt Carla, dass sie beinahe vor Paule aufgeflogen ist.

