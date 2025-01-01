Anna und die Liebe
Folge 217: Episode 217
23 Min.Ab 12
Für Bruno ist die Welt nach Carlas Entmachtung eigentlich wieder in Ordnung, hätte er Virgin nicht gefeuert, den er nicht zuletzt als Gesicht seiner "Bomba"-Kollektion braucht. Bruno springt über seinen Schatten und lässt Virgin anrufen. Doch der wird von Maik verleugnet, denn dieser hat wieder mal einen Plan.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen