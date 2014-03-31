Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 228

SAT.1 Staffel 4 Folge 228 vom 31.03.2014
Episode 228

Anna und die Liebe

Folge 228: Episode 228

23 Min.Folge vom 31.03.2014Ab 12

Nina schwebt auf Wolke sieben. Sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben richtig verliebt. Selbst als Anna Nina mitteilen muss, dass ein gewisser Luca Benzoni ihre Bewerbung bei Lanford einzig wegen ihrer Vergangenheit abgelehnt hat, kann sie das nicht entmutigen. Als sich ihr die Gelegenheit bietet, Luca Benzoni persönlich zu treffen, will sie die Chance nutzen, um ihm ihre Meinung zu sagen.

SAT.1
