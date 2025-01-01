Anna und die Liebe
Folge 240: Auf Brautsuche
23 Min.Ab 12
Anna und Nina sind von Frank und Sandra gefesselt in den See geworfen worden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange sie es schaffen werden, sich über Wasser zu halten.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
