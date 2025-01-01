Anna und die Liebe
Folge 257: Episode 257
23 Min.Ab 12
Das unerwartete Wiedersehen zwischen Nina und Carla reißt bei beiden die Wunden der Vergangenheit auf! Während Carla sich durch Verdrängung zu schützen versucht, erzählt Nina Jojo von ihrem gemeinsamen Aufwachsen, ihrer Freundschaft und schließlich von dem Morgen, der alles veränderte.
