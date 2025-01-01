Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 26

SAT.1 Staffel 4 Folge 26
Folge 26: Episode 26

23 Min. Ab 12

Anna sitzt Carlas Kriegserklärung noch in den Knochen, da muss sie auch schon den nächsten Tiefschlag einstecken: Susanne und Ingo haben die Goldelse verkauft! Alle Versuche, den Käufer dazu zu bewegen, den Vertrag rückgängig zu machen, scheitern zunächst. Doch Anna gibt nicht auf, trommelt ihre Freunde zusammen und entwickelt mit ihnen einen gewagten Plan ...

SAT.1
