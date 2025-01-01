Anna und die Liebe
Folge 34: Episode 34
23 Min.Ab 12
Steve beteuert vor Anna, die Idee des verlängerten Parisaufenthaltes sei rein geschäftlicher und freundschaftlicher Natur gewesen. Doch Anna wird den Verdacht nicht los, dass Steve mehr für sie empfindet, als er zugeben möchte. Dieser Eindruck wird auch nicht durch eine große Entschuldigungsgeste mit Blumenstrauß geschmälert ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen