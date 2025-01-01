Anna und die Liebe
Folge 38: Spezial (3)
24 Min.Ab 12
Während Steve sich bemüht, Sushi herzustellen, erzählt Anna von der Konkurrenz zu ihrer Schwester und ihrer Beziehung mit Jannick. Steve schafft es endlich, den Hausmeister zu erreichen, doch der ist alles andere als ansprechbar ... Jonas berichtet davon, wie er Anna immer wieder verpasste und wie es dazu kommen konnte, dass er Katja zweimal heiratete.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen