Anna und die Liebe

Episode 51

SAT.1Staffel 4Folge 51
Folge 51: Episode 51

24 Min.Ab 12

Anna ist fest entschlossen, mit Steve weiter an ihrem eigenen Label "Zauberhaft" zu arbeiten. Dabei kommt es allerdings zu einer Situation, in der eine Berührung von Steve Anna völlig aus der Fassung bringt. Ihr Herz scheint für ihn doch noch nicht bereit zu sein. Das ändert sich erst, als Steve mit Jonas ein Zwiegespräch führt ...

